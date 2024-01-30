Агент Кангва: «У нас есть три-четыре предложения из России»

Нир Карин, агент полузащитника «Црвены Звезды» Кингса Кангва, высказался о возможном переходе своего клиента в российский клуб.

По словам агента, Кангва имеет несколько предложений из России, а также от турецких и швейцарских клубов.

«У нас есть три-четыре предложения из России. Это хорошая возможность продолжения карьеры. У нас также есть предложения из Швейцарии и Турции. Не думаю, что он точно окажется в России, но это возможно», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 24-летний Кангва провёл за «Црвену Звезду» 11 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Замбии в 1,5 миллиона евро.