Гайич рассказал о целях на вторую часть сезона

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич рассказал о личных задачах на вторую часть сезона.

Серб отметил, что главное для него не получить травмы и принести как можно больше пользы своей команде, ведь хочется подняться в турнирной таблице настолько, насколько это возможно.

«В плане трофеев основная цель, мне кажется, это победа в Кубке России. ЦСКА уже дважды становился победителем Кубка два года подряд. Мне кажется, неплохо было бы сделать это в третий раз», - приводит слова Гайича «Матч ТВ».

Напомним, что после первой части сезона Российской премьер-лиги подопечные Владимира Федотова занимают восьмое место в турнирной таблице.