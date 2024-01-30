Агент подтвердил интерес «Ахмата» к Назону

В агентстве нападающего софийского ЦСКА Дюкенса Назона высказались об информации, что в услугах его клиента заинтересован грозненский «Ахмат».

«Ахмат» заинтересован в Назоне, как и другие клубы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», - приводит слова агентства «Чемпионат».

Контракт 29-летнего форварда с болгарской командой рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,6 миллиона евро.

Ранее футболист национальной сборной Гаити выступал за «Вулверхэмптон» и «Ковентри».

В текущем сезоне Назон принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.