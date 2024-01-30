Грозненский «Ахмат» ведёт переговоры с нападающим софийского ЦСКА Дукенсом Назоном, об этом сообщает Sport Passion.

По данным источника, форвард сборной Гаити был в шаге от перехода в кипрский «Пафос», но трансфер не состоялся, и теперь игрок хочет продолжить карьеру в России.

Контракт 29-летнего форварда с болгарской командой рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,6 миллиона евро.

В текущем сезоне он принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.

На счету Назона 53 игры за национальную сборную Гаити, в которых он 28 раз поразил ворота соперников.