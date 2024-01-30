Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак недоволен состоянием и квалификацией бразильского полузащитника Ду Кейроса, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Напомним, что 24-летний опорный полузащитник пополнил ряды команды с берегов Невы на правах свободного агента летом прошлого года, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2028 года.

В текущем сезоне Ду Кейрос принял участие в 16 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, в которых смог отметиться одним забитым мячом.

Ранее СМИ сообщали, что бразилец может продолжить карьеру в «Гремио», но аренда не состоялась из-за финансовых условий.