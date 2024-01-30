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Семак недоволен Артуром слухи

30 Января 2024 • 15:18 Комментировать

Главный тренер «Зенитом» Сергей Семак недоволен новым игроком питерского клуба — Артуром, об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, специалист не хотел видеть бразильца в команде, так как он ему был не нужен.

Напомним, что 25-летний правый вингер пополнил ряды команды с берегов Невы в зимнее трансферное окно. Он перешёл из «Палмейраса» за 15 миллионов евро, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.

Артур уже провел первый сбор в «Зените» и смог отметиться результативной передачей в товарищеской игре против самаркандского «Динамо» (5:1).

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