Главный тренер «Зенитом» Сергей Семак недоволен новым игроком питерского клуба — Артуром, об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, специалист не хотел видеть бразильца в команде, так как он ему был не нужен.

Напомним, что 25-летний правый вингер пополнил ряды команды с берегов Невы в зимнее трансферное окно. Он перешёл из «Палмейраса» за 15 миллионов евро, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.

Артур уже провел первый сбор в «Зените» и смог отметиться результативной передачей в товарищеской игре против самаркандского «Динамо» (5:1).