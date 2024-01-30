​«Локомотиву» могут запретить регистрировать новичков

Российский футбольный союз сообщил о возможных санкциях - «Локомотив» может столкнуться с запретом регистрацию новых футболистов. Запрет может стать обеспечительной мерой в рамках спора клуба с футболистом Михаилом Иваньковым. Он насчёт действовать, если московский клуб в установленный срок не исполнит условия добровольного соглашения с игроком.

РФС удовлетворил заявление Иванькова – палата по разрешению споров признала уважительными причины для расторжения контракта со стороны футболиста. «Локомотив» обязали выплатить игроку компенсацию.

Добавим, что «Локомотив» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на семь зачётных баллов.