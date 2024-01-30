Агент Миладиновича: «К Ивану есть интерес от клубов из Казахстана»

Антон Синьков, агент бывшего защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, высказался о будущем 29-летнего серба.

По словам Синькова, интерес к его клиенту проявляют несколько казахстанских клубов, однако дело до конкретного предложения ещё не доходило.

«Есть предметный интерес к Миладиновичу от клубов из Казахстана, но конкретики пока никакой нет. Как только прояснится что-то, я вам сразу дам знать», — цитирует Синькова Legalbet.kz.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «Сочи» 21 матч, не сумев отметиться в них результативными действиями. В настоящий момент Миладинович находится в статусе свободного агента.