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Агент Миладиновича: «К Ивану есть интерес от клубов из Казахстана»

30 Января 2024 • 14:56 Комментировать
Балтика
...
Сочи
02.03 16:00

Антон Синьков, агент бывшего защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, высказался о будущем 29-летнего серба.

По словам Синькова, интерес к его клиенту проявляют несколько казахстанских клубов, однако дело до конкретного предложения ещё не доходило.

«Есть предметный интерес к Миладиновичу от клубов из Казахстана, но конкретики пока никакой нет. Как только прояснится что-то, я вам сразу дам знать», — цитирует Синькова Legalbet.kz.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «Сочи» 21 матч, не сумев отметиться в них результативными действиями. В настоящий момент Миладинович находится в статусе свободного агента.

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Сочи Иван Миладинович Антон Синьков трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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