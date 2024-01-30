Агент Айсауи — о переходе в ЦСКА: «Сделка ещё не закрыта»

Агент полузащитника команды «УСМ Алжир» Сидахмеда Айсауи Анисс Бенчабане высказался об информации, что его клиент в ближайшее время пополнит ряды московского ЦСКА.

«Сделка еще не закрыта, надо урегулировать некоторые детали. Но прогресс в переговорах хороший», - приводит слова агента «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что «армейцы» заплатят за игрока 140 тысяч евро, а алжирский клуб получит 25% от перепродажи.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «УСМ Алжир» рассчитан до лета 2025 года.

На его счету шесть игр за молодёжную сборную Алжира, в которых он смог отметиться одним забитым мячом.