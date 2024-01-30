Первый тренер Тикнизяна: «Уверен, Наир стал бы основным в «Зените»

Александр Челпанов, первый тренер защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о сорвавшемся переходе 24-летнего футболиста в «Зенит».

Ранее сообщалось, что трансфер Тикнизяна в петербургский клуб сорвался по причине того, что футболиста не устроила зарплата, которую ему предлагал «Зенит».

По мнению Челпанова, Тикнизян поступил правильно, решив остаться в «Локомотиве», где он себя ярко проявляет. При этом специалист отметил, что в «Зените» армянский защитник также мог бы стать основным игроком.

«Почему-то никто в прессе, интернете не рассматривает сценарий, в котором Наир стал бы основным игроком «Зенита». Более того, хорошо зная его, уверен, что он выиграл бы конкуренцию и стал игроком стартового состава «сине-бело-голубых», — цитирует Челпанова Sport24.

В текущем сезоне Тикнизян провёл в составе «железнодорожников» 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.