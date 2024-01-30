Агент Остожич: «Не думаю, что Йоканович вернётся в Россию»

Агент Боян Остожич, друг бывшего главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича, сообщил, что сербский специалист вряд ли вернётся в Россию.

Напомним, Йоканович возглавлял «Динамо» в период с июня 2022 по май 2023 года. В настоящий момент «бело-голубыми» руководит чешский специалист Марцел Личка.

«Не думаю, что Йоканович вернётся в Россию», — цитирует Остожича «РБ Спорт».

Отметим, что, помимо «Динамо», Йоканович возглавлял такие клубы, как «Фулхэм», «Шеффилд Юнайтед», «Уотфорд», «Эркулес», а также «Маккаби» из Тель-Авива. В настоящий момент 55-летний специалист находится без работы.