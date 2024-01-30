Ежов — о переходе в «Краснодар»: «Со мной не связывались»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался об информации, что в его услугах заинтересован «Краснодар», который лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Об интересе «Краснодара» узнал так же как и вы, из прессы. Со мной не связывались», - приводит слова Ежова «Матч ТВ».

Контракт 26-летнего правого вингера с самарской командой рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

В текущем сезоне Ежов принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.