Тикнизян может перейти в европейский клуб

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может продолжить карьеру в Европе.

По информации Metaratings, интерес к 24-летнему футболисту проявляет клуб, который примет участие в плей-офф текущего розыгрыша Лиги Европы. Отмечается, что представители европейской команды уже контактировали со стороной игрока на предмет возможного перехода. «Локомотив» же официального предложения пока не получал.

В текущем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 23 матча, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 7 миллионов евро.