Мостовой: «Есть ощущение, что «Спартак» развели с переходом Угальде»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о трансфере нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде в столичный клуб.

По данным СМИ, сумма трансфера составила 13 миллионов евро + возможны бонусы в размере двух миллионов евро.

Экс-игрок сборной России отметил, что было много таких случаев, когда «красно-белые» платили много денег за игроков, а они сидели на скамейке запасных.

«Так что, посмотрим. Но есть ощущение, что «Спартак» развели с переходом Угальде. Переплата там явная, но чужие деньги считать не будем», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».