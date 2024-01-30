Ньямси высказал мнение о «Локомотиве»

Защитник французского «Страсбурга» Жерзино Ньямси дал комментарий касательно своего потенциального трансфера в московский «Локомотив».

«Это большой клуб, который базируется в Москве. У них хорошая инфраструктура и отличная команда. Сейчас я здесь, а дальше посмотрим», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Ньямси проходит медицинский осмотр для перехода в стан «железнодорожников».

За «Страсбург» защитник выступает с 2021 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист поучаствовал в 13 поединках чемпионата Франции, не отметившись голевыми действиями.