Бышовец высказался о возможном переходе Миранчука в «Трабзонспор»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном переходе полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука в «Трабзонспор».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб уже вступил в переговоры по возможному трансферу 28-летнего футболиста.

Бышовец согласился с тем, что переход в «Трабзонспор» можно будет считать карьерным ростом для Миранчука. При этом, как отметил специалист, задачи, стоящие перед турецким клубом, не самые большие.

«Цели, которые можно поставить перед собой в Турции, не самые большие. Там речь не идёт о победе в Лиге чемпионов. Задачи, конечно, будут сложными, но не думаю, что это решение будет правильным», — цитирует Бышовца Metaratings.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за «Локомотив» 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.