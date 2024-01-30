Уткин предложил кинороль для Дзюбы

Известный блогер и журналист Василий Уткин высказался о желании форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы сыграть в кино.

«Есть замечательные роли. Сейчас много детективов и там всегда кто-то лежит в морге. Тоже роль. Или на заднем плане кто-то должен стоять со смешной физиономией. Или убитый в перестрелке», - высказался Василий на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 20 поединках «Локомотива». На счету Артёма четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.

После 18 туров чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место в таблице.