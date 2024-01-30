Губерниев оценил возможный трансфер Миранчука в «Трабзонспор»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался касательно потенциального перехода полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука в турецкий «Трабзонспор».

«Жизнь спортсмена настолько короткая, что нужно попробовать. Может быть, использует «Трабзонспор» как трамплин. Поэтому я бы попытался, если других предложений нет», - цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Миранчук является воспитанником академии «Локомотива». Трудовой договор полузащитника с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Антон сыграл 24 поединка, записав на свой счет четыре гола и пять ассистов.