Гайич — о Файзуллаеве: «Уверен, что он вырастет в настоящую звезду»

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич высказался о своём одноклубнике Аббосбеке Файзуллаеве.

Сербский футболист отметил, что у игрока сборной Узбекистана будет светлое будущее, ведь он ещё очень молод, и ему необходимо время, и чтобы стать настоящей звездой, ему можно долго и много работать.

«Уверен, что если он продолжит играть и тренироваться в том же духе, оставаться таким же человеком, то вырастет в настоящую звезду», - приводит слова Гайича «Матч ТВ».

В текущем сезоне Файзуллаев принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и девятью результативными передачами партнёрам по команде.