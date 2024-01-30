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Трансфер Угальде стал вторым самым дорогим приобретением в истории «Спартака»

30 Января 2024 • 13:13 Комментировать

Трансфер нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде стал вторым самым дорогим приобретением в истории московского «Спартака».

По данным СМИ, «красно-белые» заплатили «Твенте» за форварда 13 миллионов евро, также нидерландский клуб может получить два миллиона евро в виде бонусов.

Самым же дорогим приобретением в истории столичного клуба был переход атакующего полузащитника Гуса Тиля из «АЗ Алкмаара». В 2019 году «Спартаку» пришлось заплатить за нидерландца 18 миллионов евро.

Тройку лидеров же замкнул переход бразильского полузащитника Фернандо из итальянской «Сампдории» за 12,5 миллионов евро. (лето 2016 года). 

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