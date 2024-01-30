Игрок «Зенита» Козлов близок к переходу в «Балтику»

Полузащитник «Зенита» Данила Козлов продолжит карьеру в «Балтике».

По информации «РБ Спорт», решение о переходе 19-летнего футболиста в калининградский клуб было принято после первого сбора, который Козлов провёл в «Балтике». Отмечается, что речь идёт о полноценном трансфере, а не об аренде.

За первую команду «Зенита» молодой футболист успел провести лишь три игры, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 150 тысяч евро.

После 18 туров РПЛ «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.