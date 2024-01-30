Гайич: «Чалов сможет проявить себя в Европе»

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич высказался о перспективах своего одноклубника Фёдора Чалова проявить себя в Европе.

Серб отметил, что форвард уже играл заграницей (Прим. - в «Базеле») и знает, что это такое.

«У Феди большой потенциал, уверен, у него большое будущее в европейском футболе. Если он сам захочет этого, то сможет себя проявить как следует», - приводит слова Гайича «Матч ТВ».

Контракт 25-летнего футболиста с «армейцами» рассчитан до конца 2024 года.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.