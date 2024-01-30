29-летний голкипер Иван Коновалов продолжит карьеру в Российской премьер-лиге. Новым местом работы опытного вратаря стала калининградская «Балтика», об этом информирует пресс-служба клуба. Стороны заключили краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до завершения текущего сезона.

В прошлом сезоне Коновалов выступал за казахстанский «Тобол» и шотландский «Ливингстон». В России он имеет опыт выступлений за «Рубин», «Урал», «Амкар» и «Астрахань».

После первой половины сезона «Балтика» занимает 15-е место в таблице Премьер-лиги. В активе калининградцев 13 баллов.