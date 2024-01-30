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«Спартак» хотел купить Луиса Суареса из «Альмерии» слухи

30 Января 2024 • 12:54 Комментировать

Московский «Спартак» рассматривал вариант с покупкой нападающего «Альмерии» Луиса Суареса, об этом сообщает телеграм-канал «Дай Ударить».

По данным источника, за кандидатуру колумбийца выступал Пол Эшуорт, но после назначения Томаша Амарала на должность спортивного директора «красно-белые» больше не возвращались к кандидатуре форварда и не делали официальных предложение.

Вчера, 29 января, «Спартак» объявил о переходе нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде из «Твенте». По данным СМИ, сумма трансфера составила 13 миллионов евро, а также нидерландский клуб может получить два миллиона евро в виде бонусов. 

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