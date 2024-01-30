Гайич — о переходе Медины в «Спартак»: «Я бы никогда так не сделал»

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич высказался о том, что парагвайский футболист Хесус Медина минувшим летом перешёл в «Спартак».

Серб отметил, что такие переходы случаются нечасто, но он по-прежнему относится к Хесусу с уважением.

«Иностранным игрокам такой переход дается легче, их не осуждают за это. Но сербу переход из «Партизана» в «Црвену Звезду» дался бы в разы тяжелее, и лично я бы так никогда не сделал», - приводит слова Гайича «Матч ТВ».

Напомним, что сумма трансфера паргвайца из ЦСКА в «Спартак» составила шесть миллионов евро. Он подписал соглашение до лета 2026 года.