Защитник ЦСКА Гайич - о турнирном положении: «Есть достаточно времени, чтобы всё исправить»

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич высказался о турнирном положении столичного клуба по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги. Напомни, что «армейцы» занимают восьмое место.
Серб отметил, что никто в команде не доволен текущем положением, и все хотят быстрее исправить ситуацию.
«Но давайте подождем с этим вопросом до конца сезона: мы находимся лишь в середине пути, впереди довольно много игр, есть достаточно времени всё исправить», - приводит слова Гайича «Матч ТВ».
Стоит отметить, что отставание от идущего на третьем месте «Динамо» составляет четыре балла.
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