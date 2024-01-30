Защитник ЦСКА Гайич - о турнирном положении: «Есть достаточно времени, чтобы всё исправить»

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич высказался о турнирном положении столичного клуба по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги. Напомни, что «армейцы» занимают восьмое место.

Серб отметил, что никто в команде не доволен текущем положением, и все хотят быстрее исправить ситуацию.

«Но давайте подождем с этим вопросом до конца сезона: мы находимся лишь в середине пути, впереди довольно много игр, есть достаточно времени всё исправить», - приводит слова Гайича «Матч ТВ».

Стоит отметить, что отставание от идущего на третьем месте «Динамо» составляет четыре балла.