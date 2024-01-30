Агент: «Всё, что написали про Вендела — большая ложь»

Агент полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела Тьяго Рибейро высказался об информации журналиста Ивана Карпова, что его клиент регулярно опаздывал на тренировки питерского клуба во время первого зимнего сбора, который прошёл в Абу-Даби.

«Все, что написали про Вендела — большая ложь. Он вернулся вовремя на сбор, а также регулярно тренируется с командой. Он очень сильно мотивирован!» - приводит Рибейро «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами шестью результативными передачами партнёрам по команде.