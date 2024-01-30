Полузащитник «Зенита» Вендел регулярно опаздывал на тренировки питерского клуба во время первого сбора, об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, бразилец пять раз нарушил дисциплину, а на один из товарищеских матчей он приехал на стадион, когда игроки уже вышли на разминку.

Ранее СМИ сообщали, что 26-летний футболист может покинуть стан «сине-бело-голубых» в зимнее трансферное окно, однако журналист Фабио Алейшу отметил, что Вендел точно останется в России до конца нынешнего сезона.

Контракт игрока с командой с берегов Невы рассчитан до 30 июня 2027 года.