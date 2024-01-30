Врач «Крыльев Советов» — о состоянии Цыпченко: «Пока всё идёт хорошо»

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов высказался о состоянии нападающего Дмитрия Цыпченко.

Врач отметил, что форвард должен отправиться на второй сбор вместе с командой, потому что ему необходима беговая нагрузка на травяном покрытии, а дальше станет известна программа по реабилитации.

«Мы сейчас сделали дополнительное обследование, свяжемся с хирургами и посмотрим, что они скажут. Пока все идёт хорошо», - приводит слова Артамонова «Матч ТВ».

Напомним, что 24-летний футболист получил травму в первом туре РПЛ против «Ахмата», а затем перенёс операцию. Ранее сообщалось, что форвард, скорее всего, уже не сыграет в этом сезоне.