«Решил похоронить карьеру»: Реакция соцсетей на приход Угальде в «Спартак»

21-летний нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде стал первым трансфером московского «Спартака» текущей зимой. Накануне он перешёл в стан «красно-белых» из нидерландского «Твенте». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» посмотрело, как оценивают это приобретение болельщики «Спартака» в соцсетях.
Александр М.: «Снова супертрансфер хер пойми кого, летом сбежит».
Артём Г.: «А кого подписывать надо? Фалькао к нам не поедет».
Сергей К.: «Да лучше бы Мелёшину больше игрового времени давали».
Андрей К.: «Зачем вообще нужны иностранцы, если команды наши в Европе не играют?».
Станислав П.: «На шее ему бить тату не больно было?».
Эдуард К.: «Если за 15 лямов, то это дурка и лютый распил бюджета».
Артём Н.: «Зп не космос, 1,7 как Карп говорит. Он любит преувеличивать, поэтому, может, даже меньше».
Артём М.: «Не успел перейти, а у школьников снова хвалебные оды».
Александр Ю.: «Оренбург» расставит всех по своим местам».
Влад К.: «Да кого не купи, любого сумеют обхаять, у нас специфические болельщики».
Artur G.: «Где-то сейчас напрягся один Соболь».
Влад К.: «Нормальные болельщики поймут, а ненормальные уже сделали свои выводы, и уже успели поныть, «ноунейм», «дорого», «рост не тот», «второй Тиль», да и вообще «как обычно, шлак привезли, посмотрите на конкурентов, кого они покупают, а кого мы».
Антон С.: «Сейчас все клубы переплачивают, тот же «Зенит» за новичков переплатил за бразильцев, причём нормально».
Алексей Г.: «Некто Квинси тоже начинал в «Твенте»…».
Илья Р.: «Отгружать будет нормально».
Евгений К.: «На Урунова похож)».
Андрей В.: «Спартаковский Пиняев».
Станислав С.: «Слащавый он какой-то».
Вадим Б.: «Под 9-м номером Егор Титов играл, легенда, не опозорь его и доверие к себе!!!».
Александр Ф.: «Он спокойно мог летом уходить в топ клуб, но решил по сути похоронить карьеру, приехав в Россию».
Дарья З.: «Угальде в целом, может, и хорош, но объясните, зачем нам столько нападающих. По сути 5 человек будет и ещё куча атакующих полузащитников».
Вадим Я.: «Аршавин молчал бы, у вас в «Зените» одни бразильцы играют…».
Юрий М.: «Добро пожаловать в семью».
Fernando M.: «Юрий, в семью в которой смешают с дерьмом очень легко. Обольют фекалиями».
Кирилл Иванцов
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