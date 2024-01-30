Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии Гарре

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов высказался о текущем состоянии нападающего самарского клуба Бенхамина Гарре.

Артамонов отметил, что аргентинцу понадобились дополнительные обследования и консультации после пройденного углублённого медицинского осмотра (УМО).

«В данный момент они ведутся, и по результатам будет принято решение, что делать с Бенхамином дальше», - добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.