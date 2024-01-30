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Соколов: «Не думаю о переходе в «Локомотив»

30 Января 2024 • 11:47 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
02.03 16:00

Полузащитник «Крыльев Советов» Артём Соколов рассказал, что в настоящий момент он не думает о своём возможном переходе в «Локомотив».

Напомним, в апреле прошлого года Соколов сам подтвердил информацию о своём предстоящем переходе в стан «железнодорожников», однако этот трансфер так и не состоялся.

«Сейчас возможности перехода в «Локомотив» нет? Не думаю об этом, я в «Крыльях», — приводит слова Соколова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провёл за «Крылья Советов» одну игру, в которой отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 700 тысяч евро.

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Локомотив Москва Крылья Советов Артём Соколов ещё теги

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