Соколов: «Не думаю о переходе в «Локомотив»

Полузащитник «Крыльев Советов» Артём Соколов рассказал, что в настоящий момент он не думает о своём возможном переходе в «Локомотив».

Напомним, в апреле прошлого года Соколов сам подтвердил информацию о своём предстоящем переходе в стан «железнодорожников», однако этот трансфер так и не состоялся.

«Сейчас возможности перехода в «Локомотив» нет? Не думаю об этом, я в «Крыльях», — приводит слова Соколова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провёл за «Крылья Советов» одну игру, в которой отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 700 тысяч евро.