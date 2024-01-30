Марат Быстров: «Был вариант с Турцией, но «Ахмат» не устроили деньги, которые за меня предложили»

Бывший защитник «Ахмата» Марат Быстров, покинувший грозненский клуб в начале текущего месяца, рассказал о своём уходе из команды.

Быстров признался, что о смене команды он задумался ещё в прошлом году, так как с приходом на тренерский мостик Сергея Ташуева он стал получать мало игрового времени. По словам казахстанского футболиста, интерес к нему проявлял турецкий клуб «Сивасспор», однако «Ахмат» не устроила финансовая составляющая возможной сделки, поэтому Быстров остался в клубе до зимы.

«Ещё осенью хотел сменить клуб. Был вариант с Турцией, команда «Сивасспор». Тренер был лично заинтересован во мне, мы даже созванивались. Всё было решено на 90%, я был на чемоданах. Но «Ахмат» не устроили те деньги, которые за меня предложили. Самое интересное, что сейчас я ушёл свободным агентом», — цитирует Быстрова Sport24.

В настоящий момент 31-летний Быстров представляет казахстанский клуб «Астана», за который он пока не успел провести ни одного официального матча.