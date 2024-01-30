Ньямси проходит медосмотр для перехода в «Локомотив»

Защитник французского «Страсбурга» Жерзино Ньямси в данный момент проходит медицинский осмотр перед переходом в московский «Локомотив». Об этом сообщают журналисты «РИА Новости». Сумма потенциальной сделки может составить от 3,5 до 5 миллионов евро.

Ньямси выступает за «Страсбург» с 2021 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 13 поединков и получил желтую карточку.

После 18 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 31 очко. Подопечные Михаила Галактионова занимают четвертое место в турнирной таблице. В первом матче чемпионата после паузы «Локомотив» на выезде сыграет с «Динамо».