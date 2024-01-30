Андреев: Вера и Мансилья не просили о получении российского гражданства

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев опроверг разговоры о получении паспорта Российской Федерации Лукасом Верой и Брайаном Мансильей.

«Для этого вообще ничего не делается. Ни Лукас, ни Брайан не спрашивали нас о получении российского гражданства. Они оба это ляпнули журналистам, а дальше это все подхватили», — приводит слова функционера Sport24. Андреев напомнил, что для получения паспорта РФ игрокам из Аргентины необходимо как минимум прожить в стране не менее пяти лет.

После 18-ти туров Российской премьер-лиги «Оренбург» находится на 14-м месте в турнирной таблице.