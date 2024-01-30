Черевченко назвал игроков сборной Таджикистана, способных играть в РПЛ

Известный специалист Игорь Черевченко назвал игроков сборной Таджикистана, способных выступать на уровне РПЛ.

«Во-первых, вратарь. Рустам Ятимов уже давно у всех на слуху. Думаю, он бы без проблем влился в любую команду в России. Назову ещё центрального полузащитника Алишера Джалилова», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Черевченко отметил, что каждый из состава национальной команды способен заиграть на уровне Премьер-лиги, выделив молодость сборной Таджикистана.

На Кубке Азии - 2023 соотечественники Черевченко вышли в стадию четвертьфинала, обыграв ОАЭ в серии пенальти. Следующим соперником станет Иордания.