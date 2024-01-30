«Ростов» объявил о подписании футболиста. Ряды российской команды пополнил ивуарийский защитник Умар Сако. 27-летний игрок присоединился к клубу на правах аренды.

«Добро пожаловать, Умар Сако! Мы рады приветствовать Умара Сако в нашей команде! Ждем яркой игры в футболке «Ростова», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Трансферная стоимость Умара составляет 600 тысяч евро.

После 18 туров Российской премьер-лиги подопечные Валерия Карпина набрали 21 очко и занимают десятое место в турнирной таблице. В первом матче чемпионата страны после перерыва «Ростов» на домашнем стадионе примет «Крылья Советов».