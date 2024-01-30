Митровски предложен нескольким российским клубам

Нападающий «Вараждина» Димитар Митровски может продолжить карьеру в России.

По информации «РБ Спорт», 25-летний футболист был предложен целому ряду клубов из второй восьмёрки РПЛ. Отмечается, что сам Митровски был бы рад выступать в России.

В текущем сезоне вингер провёл за хорватский «Вараждин» 21 матч, забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Северной Македонии в 400 тысяч евро.

Напомним, после 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар». Также в тройке лидеров находятся «Зенит» и «Динамо». До конца текущего сезона командам осталось провести по 12 матчей.