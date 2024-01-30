Зотов назвал продление контракта с «Крыльями Советов» главным вариантом

Игрок «Крыльев Советов» Георгий Зотов оценил возможность продления контракта с самарским клубом.

«Всё будет зависеть от моей формы. Желание продлиться есть, пока с другим клубами не общался. С удовольствием подписался бы с «Крыльями», это главный вариант», — приводит слова Зотова «Матч ТВ». Также игрок отметил, что в самарском клубе селекция заточена на молодых игроков, что усложняет положение столь опытных футболистов, как Георгий.

Напомним, что контракт Зотова, представляющего «Крылья» с 2022 года, истекает после нынешнего сезона. В 14 матчах текущей кампании в рамках всех турниров защитник отметился одним голом.