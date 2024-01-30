Бабкин: Мне очень комфортно в «Крыльях Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин рассказал о своём будущем в составе самарского клуба.

«Безусловно, нет предела совершенству. Мне очень комфортно в «Крыльях», о переходе никто не общался», — рассказал игрок в интервью «Матч ТВ». Хавбек также отметил, что хорошо провёл отпуск в родном Волгограде, находясь в хорошем настроении после первого сбора самарцев.

Напомним, что в нынешнем сезоне в рамках всех турниров Бабкин провёл 14 встреч, забив два гола при одной результативной передаче.