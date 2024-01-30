Президент «Урала» Иванов: «Селекционный отдел день и ночь смотрит футболистов»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, планирует ли екатеринбургский клуб подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно.

Напомним, текущей зимой состав «Урала» уже пополнили полузащитники Артём Концевой и Валерий Бочеров.

«Будут ли у нас ещё трансферы? Никогда не говори никогда. Селекционный отдел день и ночь смотрит футболистов», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта нынешнего года. До конца турнира командам осталось провести по 12 встреч.