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Президент «Урала» Иванов: «Селекционный отдел день и ночь смотрит футболистов»

30 Января 2024 • 10:16 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 16:00

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, планирует ли екатеринбургский клуб подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно.

Напомним, текущей зимой состав «Урала» уже пополнили полузащитники Артём Концевой и Валерий Бочеров.

«Будут ли у нас ещё трансферы? Никогда не говори никогда. Селекционный отдел день и ночь смотрит футболистов», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта нынешнего года. До конца турнира командам осталось провести по 12 встреч.

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