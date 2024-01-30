Экс-нападающий сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв назначен президентом «Иртыша». Об этом объявил министр спорта Омской области Иван Колесник.

«Работа в «Иртыше» - новый вызов. С которым Дмитрий Сычёв обязательно справится! Коллектив ФК «Иртыш» от души поздравляет Дмитрия Евгеньевича с должностью и желает только побед во благо омского футбола!» - говорится в социальных сетях клуба.

«Иртыш» сейчас выступает в Леон Второй лиге А. В группе Золото команда набрала 18 баллов после 23 поединков и находится на восьмой строчке в турнирной таблице.