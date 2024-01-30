Известна судьба Вендела в «Зените»

Петербургский «Зенит» не расстанется с бразильским хавбеком Венделом до завершения текущего сезона. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабио Алейшо.

Как отметил инсайдер, все слухи о потенциальном трансфере полузащитника не соответствуют действительности. Ранее сообщалось об интересе к Венделу со стороны «Интернасьонала».

В текущем сезоне бразилец принял участие в 20 поединках. Полузащитник записал себе в актив четыре забитых мяча и шесть голевых передач. Трудовое соглашение Вендела с «Зенитом» рассчитано до середины 2027 года. Рыночная стоимость игрока составляет 22 миллиона евро.