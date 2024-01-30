Аршавин рассказал, что думает о Тикнизяне после срыва трансфера в «Зенит»

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о защитнике московского «Локомотива» Наире Тикнизяне.

«Левоногого своего воспитанника у «Зенита» нет. Даже близко причём. Тикнизян ещё чем хорош, он составит конкуренцию Мостовому и при нынешней форме может выбить его из состава», - передает слова Аршавина «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что переход Тикнизяна в петербургский клуб сорвался. Стороны не смогли договориться о размере заработной платы.

В текущем сезоне чемпионата России 24-летний защитник сыграл 16 поединков, в которых отметился шестью голами и двумя ассистами.