Руденко: «Российские клубы вернутся в еврокубки через три-четыре года»

Нападающий «Химок» Александр Руденко предположил, когда российские клубы смогут вновь принимать участие в еврокубках.

Напомним, весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров. Руденко считает, что возвращение команд РПЛ в еврокубки можно будет ждать через три-четыре года.

«Если честно, то вообще не думал об этом. Тяжело будет, конечно, но думаю, что в скором времени вернутся российские клубы. Года три-четыре», — приводит слова Руденко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Руденко провёл за «Химки» 18 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.