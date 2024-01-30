«Зенит» не отпустил Вендела в аренду - названа причина

Бразильский «Интенасьонал» хотел подписать полузащитника петербургского «Зенита» Вендела. Об этом рапортуют журналисты GZH.

По сведениям источника, хавбек договорился о переходе на правах аренды, однако клубы не смогли прийти к соглашению между собой по финансовой составляющей сделки. Из-за этого трансфер Вендела на родину сорвался.

В первой половине сезона полузащитник сыграл 20 поединков во всех турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча и шесть голевых передач. Его контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2027 года. Трансферный ценник – 22 миллиона евро.