Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о том, что «Спартак» подписал Манфреда Угальде.

«15 миллионов за игрока из Коста-Рики... «Спартак» тут сильно переборщил. Я вообще думал, что за такую цену только «Зенит» у нас может трансфер такого масштаба осуществить. Угальде - не особо известный игрок. Ну, 5 миллионов максимум. Это же не вундеркинд какой-то. Не думаю, что Угальде - выдающийся нападающий. Сложно что-то о нем сказать, пока не увидим его в деле.

За него заплатили огромные деньги - от него ждут огромного количества голов. Это очевидно. Ему придется выкладываться каждую игру, показывать свой максимум. Интересно будет посмотреть на его физические кондиции. Какая у него скорость, какой дриблинг, какой прыжок. Посмотрим на него в деле», - сказал Пономарёв.