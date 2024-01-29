Прудников прокомментировал переход Угальде в «Спартак»

Экс-нападающий «Спартака» Александр Прудников прокомментировал подписание форварда «Твенте» Манфреда Угальде.

«Будем надеяться, что это хороший футболист, и он поможет «Спартаку» в достижении задач. Статистика у Угальде во время его выступлений в Нидерландах была хорошая», — приводит слова эксперта «Матч ТВ». Прудников выразил надежду, что костариканцу удастся сохранить свою былую результативность в России.

Напомним, что в понедельник, 29 января, «Спартак» объявил о трансфере Манфреда Угальде. В 25 матчах текущего сезона новичок «красно-белых» забил девять голов при семи результативных передачах.