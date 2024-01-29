Осинькин рассказал, будут ли в «Крыльях» зимние новички

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, будут ли в команде в оставшуюся часть зимнего трансферного окна ещё новые игроки.

«Глобального ничего не будет - точно. Если поймём, что надо усилить позиции, могут быть небольшие изменения. Но глобально обновляться не планируем», - цитирует Осинькина «Чемпионат». Тренер добавил, что чтобы подписать какого-то новичка, кто-то из команды должен уйти. Но пока у «Крыльев» в этом плане всё стабильно.

Напомним, что самарцы завершили первую часть РПЛ на шестом месте, опередив ЦСКА, «Рубин», «Ростов» и другие команды.