Черевченко объявил о паузе в тренерской карьере

Бывший главный тренер московского «Локомотива», «Химок» и тульского «Арсенала» Игорь Черевченко принял решение приостановить тренерскую карьеру до грядущего лета.

«Варианты есть, общаемся. Однако я хочу отдохнуть и побыть со своей семьей, поэтому возьму паузу в тренерской карьере до лета», - цитирует Черевченко портал Sport24.

Напомним, что последним местом работа Черевченко был один из сильнейших клубов Таджикистана – «Истиклол». Ранее специалист рассказал, почему не остался в клубе из этой центральноазиатской страны. Причина напрямую связана с его семьёй.

Черевченко добавил, что из России на него пока не выходили.